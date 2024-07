Taylor Swift ringrazia Milano con parole incredibili: ecco cos’ha scritto. Possibile ritorno?

“WOW. MILANO. Sono state davvero due delle mie folle preferite in assoluto. La passione e la generosità che ci avete mostrato... è stato un sogno che si è avverato esibirsi per voi. Grazi mille!! Torneremo!!”. Sono queste le parole (tradotte) usate da Taylor Swift per ringraziare l’oceanica folla di fan italiani che si è riunita a Milano per il ">doppio concerto di sabato e domenica.

Dopo 13 anni di assenza dai palcoscenici italiani, il ritorno della famosa pop star americana ha generato un’aspettativa mai vista. L'attenzione mediatica che ha ricevuto negli ultimi anni ha fatto sì che i biglietti per i suoi due concerti a San Siro si esaurissero in pochi minuti. I fan, una comunità unita e appassionata della musica dell'artista originaria della Pennsylvania, sono stati travolti dall'entusiasmo durante lo spettacolo.

Negli ultimi giorni, si erano però accese alcune polemiche sul prezzo esorbitante dei biglietti venduti sul mercato secondario anche a 1.000 euro (e oggetto di speculazioni). "Mia figlia mi aveva chiesto come regalo, se avesse passato il primo anno del Turistico, un biglietto per Taylor Swift. Ma settecento euro, con 4 figli a carico, quale famiglia normale se li può mai permettere?”, aveva detto un padre fuori dallo stadio.

D’altra parte, lo spettacolo è stato – a detta dei fortunati che sono entrati al Meazza – magico. Oltre tre ore in cui la pop star ha cantato e ballato 45 canzoni con tanto di coro spontaneo del pubblico “Sei bellissima” che lascia Taylor senza parole: la cantante ha aperto le braccia e ha detto “Wow, no one has ever be so Nice in my entire life”. Un’esperienza indimenticabile, forse, anche per lei.