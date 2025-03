Auto si scontra con un taxi, poi decolla e finisce nella vetrina di un ristorante

Milano, 22 marzo 2025 – Lo scontro tra due macchine all’incrocio. Una decolla letteralmente sul marciapiedi e si schianta sulla vetrina di un locale, per fortuna chiuso a quell’ora.

Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì 21 marzo 2025 per un incidente che alla fine si è concluso con un bilancio non preoccupante: le due donne, entrambe di 48 anni, a bordo dell’auto ribaltata sono state trasportate in codice giallo al Fatebenefratelli per alcune contusioni; illeso o quasi il tassista di 58 anni al volante dell’altro veicolo. Per fortuna, non c'era nessuno sul marciapiedi al momento dello schianto.

La macchina nel ristorante

Tutto è avvenuto alle 17. L'auto bianca, proveniente da piazzale Maciachini, stava percorrendo viale Marche in direzione Zara. L’impatto è avvenuto all’incrocio senza semaforo con via Belinzaghi, dove la seconda macchina sarebbe piombata da sinistra senza dare la precedenza. Lo scontro ha fatto ribaltare l’auto rossa, che è finita sulla vetrina d’angolo del ristorante Al 91. Le due donne a bordo sono state estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco e poi assistite dai sanitari di Areu, che le hanno accompagnate in ospedale. In viale Marche sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Il precedente

Un incidente altrettanto rocambolesco era andato in scena poco più di 24 ore prima in viale Abruzzi. Alle 14 di giovedì, infatti, un'auto medica con sirena e lampeggiante attivi, in servizio in emergenza per un soccorso sanitario di un uomo colpito da infarto, si è scontrata con la moto guidata da un cinquantunenne, che è stato sbalzato dalla sella e proiettato sull'asfalto.

Il centauro è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele per traumi al volto e a un braccio. In ospedale per lievi contusioni sono finiti anche i quattro a bordo del mezzo di soccorso, l'autista, due medici e un infermiere di età compresa tra 30 e 48 anni.