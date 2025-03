Milano, incidente tra automedica impegnata in servizio e una moto: 5 in ospedale

Milano – Incidente tra un’automedica e una moto a Milano, nel primo pomeriggio di oggi - giovedì 20 marzo – in viale Abruzzi.

Erano da poco passate le 14 quando l’auto del pronto intervento sanitario, in servizio per un’emergenza, si è scontrata con una moto per cause che ora la polizia locale, intervenuta per i rilievi del caos, dovrà ricostruire. Il motociclista, un uomo di 51 anni, è rovinato a terra riportando traumi al volto e al braccio. E’ stato quindi soccorso da altri mezzi mandati da Areu e portato all’ospedale San Raffaele in codice giallo, dunque non in gravi condizioni.

L'intervento dell'ambulanza in seguito all'incidente

Portate in ospedale, in codice verde al Fatebenefratelli, anche le 4 persone a bordo dell’auto medica: l’autista soccorritore, il medico, l’infermiere e il medico in affiancamento. Per loro conseguenze lievi ma l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha dovuto sostituirli nell’intervento in cui erano coinvolti.