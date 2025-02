Puntano il coltello alla gola di un tassista per rapinarlo, lui reagisce e li mette in fuga

Milano, 21 febbraio 2025 – Il braccio attorno al collo, un coltello puntato alla gola: "Dacci tutto". Il tassista, un italiano 40enne, si è trovato in balìa di due rapinatori, un uomo e una donna, ieri, martedì 18 febbraio, alle 3.50.

I due sono poi arrestati da una Volante della polizia accorsa non appena la vittima ha lanciato l'allarme: sono un uomo di 40 anni, italiano, con precedenti, che è stato anche denunciato con l’accusa di evasione in quanto era sottoposto agli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità, e una donna italiana di 31.

Lo stratagemma

Stando a quanto emerso, i due sono saliti a bordo dell'auto bianca ieri notte in via Torricelli, in zona Naviglio Pavese, chiedendo di essere accompagnati in viale Romolo. Ma non erano clienti. Una volta arrivati a destinazione, la donna ha fatto sapere di avere il denaro per pagare la corsa all'interno di una borsa precedentemente sistemata nel baule. Tutti e tre quindi sono scesi dall'auto e, mentre il tassista apriva il baule, è stato aggredito alle spalle dall'uomo che gli ha puntato il coltello alla gola.

Nel frattempo la donna ha rovistato dentro l'abitacolo, trovando solo un borsellino con dentro 17 euro. Il tassista ha reagito: nonostante il coltello puntato, ha provato a far desistere il malvivente. Ne è nata una colluttazione e il rapinatore dopo pochi secondi è scappato con la complice.

La vittima, che per fortuna non è rimasta ferita, ha chiamato subito il 112 mentre seguiva la coppia, che è stata poi bloccata dai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale in via dei Crollalanza. Per i due è scattato l'arresto per rapina aggravata.