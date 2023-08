Tari giù dell'1% a Cinisello Balsamo: polemiche politiche

Anche quest’anno è stata confermata la diminuzione complessiva della Tari dell’1 per cento, facendo ancora una volta di Cinisello il Comune con la pressione fiscale più bassa del Nord Milano e non solo. "Siamo un Comune virtuoso: il nostro impegno è andato nella direzione di abbassare la tassa per incidere il meno possibile sui cittadini. In tutti questi anni i costi di gestione dei rifiuti non sono aumentati - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Continueremo a sensibilizzare sulle buone pratiche di raccolta differenziata". Eppure non sono mancate le polemiche politiche soprattutto nel centrosinistra: per l’opposizione sono state penalizzate le utenze domestiche per sgravare invece imprese, artigiani e commercianti. Secondo i calcoli di Cinisello Balsamo Civica, se gli edifici commerciali spendono il 15% in meno, una famiglia di 4 persone che vive in 80 metri quadrati dal 2018 a oggi paga il 40% in più. "Cinisello è tra i Comuni del Nord Milano che presentano una tariffa più bassa. Abbiamo lavorato per eliminare le inefficienze del passato e per ristabilire un giusto equilibrio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche", ha spiegato Ghilardi. La.La.