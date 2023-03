Milano dedica una targa ad Abba, ucciso a 19 anni per aver rubato dei biscotti

Una manifestazione per Abba

Milano, 24 marzo 2023 – Domani alle 15, nel giardino pubblico Cassina de' Pomm di via Tirano, sarà scoperta una targa dedicata ad Abba, ragazzo di 19 anni originario del Burkina Faso ucciso il 14 settembre 2008. Abdoul Guiebre, questo il suo nome, venne colpito dal gestore di un bar di via Zuretti e da suo figlio perché aveva rubato dei biscotti. Parteciperanno alla cerimonia l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli, il Comitato "Per non dimenticare Abba e fermare il razzismo".