Rozzano e l’emergenza abitativa. Case popolari anche per redditi medi

La rinascita del quartiere popolare passa anche da una nuova formula per l’assegnazione degli alloggi. Saranno infatti 76 gli appartamenti popolari assegnati tramite un nuovo bando. Quaranta di questi saranno destinati a famiglie solitamente escluse dai bandi tradizionali a causa di un reddito superiore alla soglia minima, ossia con un ISEE compreso tra 16.000 e 40.000 euro. Si tratta di un’iniziativa volta a contrastare la ghettizzazione del territorio rozzanese. Aler Milano ha avviato la raccolta delle domande per la locazione permanente di 42 alloggi di proprietà, esclusi dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica, situati a Rozzano. Questi alloggi saranno destinati a nuclei familiari con ISEE nazionale compreso tra 16.000 e 40.000 euro.

Gli appartamenti non sono idonei per persone con disabilità motoria e necessitano di interventi manutentivi, che saranno a carico degli assegnatari. Come spiegano dal Comune, l’iniziativa è pensata per offrire un’opportunità a quelle famiglie che, pur avendo un reddito stabile, non riescono ad acquistare un’abitazione sul mercato libero, a causa dei prezzi ormai proibitivi a Milano e provincia, e che al tempo stesso restano escluse dalle graduatorie per l’edilizia popolare. Sono in particolare le famiglie monogenitoriali con figli a carico e un lavoro regolare a essere penalizzate dai criteri tradizionali: pur avendo bisogno di un alloggio, restano sempre fuori dal range delle assegnazioni. Non è la prima volta che si cerca di mitigare la situazione nei quartieri popolari, inserendo ad esempio appartenenti alle forze dell’ordine o ad altre categorie protette.

Ma quella di Rozzano è un’iniziativa che punta a dare una casa a famiglie che, senza questo tipo di sostegno, rischierebbero di finire nella lunga fila dei senzatetto. Come detto, per questa categoria sono stati messi a disposizione 42 alloggi. Complessivamente, però, gli appartamenti assegnati saranno 76: i restanti verranno assegnati secondo le graduatorie ordinarie e quindi assegnati alle altre categorie tradizionali.

L’elenco delle unità abitative oggetto del bando, insieme ai canoni di locazione, alle spese condominiali e a tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda, è disponibile sul sito di Aler Milano.