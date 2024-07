Svincolo e farmacia. Le priorità ad Assago

Un nuovo svincolo a nord della città per accedere alla A7. Il Comune di Assago accelera sui progetti per migliorare la viabilità cittadina. Dalla viabilità, con l’apertura di un nuovo svincolo autostradale, alla sostenibilità con la realizzazione di un nuovo parco urbano, passando per lo sport, l’istruzione, la cultura, la sanità e l’attenzione per giovani e anziani. Le linee programmatiche relative alle azioni di governo e ai progetti da realizzare spaziano a tutto campo e hanno come obiettivo finale quello di continuare a garantire il Comune di Assago al vertice della top ten dei comuni italiani.

"In queste prime settimane di lavoro - afferma il sindaco, Graziano Musella - abbiamo già dimostrato un cambio di passo nella gestione del verde e dando risposte alle richieste di migliore viabilità e parcheggi avanzate dai residenti. Gli obiettivi che ci siamo posti sono tanti e ambiziosi, ma siamo una squadra motivata che vuole completare quella visione di città che, negli anni, ha portato la nostra Assago a ricevere numerosi riconoscimenti per qualità della vita offerta ai suoi residenti". Il sindaco ha illustrato in consiglio comunale le linee di indirizzo che dovrà realizzare durante il suo mandato: ha iniziato con una delle priorità per l’Amministrazione Musella e cioè il completamento della viabilità, avviata nella scorsa legislatura con l’apertura di una nuova uscita ed entrata della Milano/Genova a nord di Assago che alleggerirà il traffico all’altezza della rotonda Forum e la sistemazione dei parcheggi che, per l’avvio dei giochi, saranno riqualificati e automatizzati. Ha poi proseguito puntando sull’ampliamento dei trasporti pubblici estendendo il servizio in modo capillare sul territorio, sostenere i cittadini mantenendo uno dei regimi di tassazione più bassi d’Italia, agevolando il commercio di vicinato e ravvivando il centro storico.

Ha poi proseguito illustrando i contributi economici stanziati per aiutare le famiglie, le strutture progettate come la nuova caserma della guardia di finanza, l’auditorium e il centro giovani, gli interventi nelle scuole, quelli per il sociale, le pari opportunità, la sanità, la cultura e il tempo libero. Infine il cambio di sede della nuova farmacia nell’area Carrefour.

Massimiliano Saggese