Svaligiato l’unico bar di Cascine San Pietro: "Aperti da un mese"

Spaccata nella notte all’unico bar della frazione cassanese di Cascine San Pietro per rubare la macchinetta del cambio monete per le slot. Con un furgone usato come ariete i ladri hanno sfondato la saracinesca, hanno rubato la macchina cambia soldi e sono fuggiti. Il cambio monete rubato è stato poi ritrovato svuotato nei campi a un centinaio di metri dal bar. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì esattamente a un mese di attività da parte di due giovani gestori. Nessuna candelina sulla torta per festeggiare, ma danni da pagare per il furto, i due giovani gestori però non si scoraggiano: "Superata la rabbia per quanto è accaduto, ci si rimbocca le maniche e si ricomincia".

S.D.