SuperEnalotto, a Buccinasco vincita da 65mila euro

Milano – Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 89 di ieri, giovedì 6 giugno, con il Jackpot che ha ormai raggiunto quota a 31,8 milioni di euro in palio (per il concorso di questa sera, venerdì 7 giugno 2024). La Dea Bendata ha però baciato un fortunato che ha centrato 1 punto 4 SS e 1 punto 4 da 65.730,80 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Buccinasco (MI) presso il punto di vendita Sisal III Millennio situato in Via Lomellina, 104. La combinazione vincente è stata: 43 – 44 – 45 – 50 – 67 – 76 - J 69 - SS 9. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 6 giugno ha assegnato nel complesso 301.960 vincite. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024.