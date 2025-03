Sud Milano, la mia città ideale. Proposte per vivere meglio

Prende il via "La mia città ideale", un concorso di idee volto a valorizzare il senso di responsabilità civica attraverso proposte concrete per rendere la città un luogo più accogliente, sicuro e funzionale. L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, cittadini, cittadine e associazioni attive nei Comuni di Opera, Locate di Triulzi e Pieve Emanuele. Promotore del concorso è il Comitato maresciallo capo dei carabinieri Stefano Piantadosi, nato in memoria del militare scomparso in servizio nel 1980 e insignito della Medaglia d’oro al valore civile alla memoria. Ogni partecipante avrà l’opportunità di analizzare le problematiche del territorio, proporre soluzioni innovative e pianificare la fattibilità dei progetti, valutandone la possibile realizzazione e le forme di finanziamento.

I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie: scuole, cittadini e associazioni. I progetti potranno riguardare diversi ambiti, tra cui la riqualificazione urbana, la tutela ambientale, l’arredo pubblico, i progetti sociali, l’educazione alla legalità, l’analisi delle funzioni esistenti, la storia del territorio e la sicurezza.

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro lunedì 31 marzo 2025 presso gli uffici dei tre Comuni. Le proposte potranno essere presentate in formato digitale o cartaceo e dovranno includere una descrizione dettagliata dell’idea, con eventuali immagini, schemi o video a supporto. Una commissione di esperti valuterà i progetti in base a criteri di originalità, fattibilità tecnica ed economica e impatto positivo sul territorio.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento ufficiale che si terrà nel mese di maggio 2025, durante il quale verranno presentate le idee più meritevoli. Il maresciallo Stefano Piantadosi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Locate di Triulzi dal 1970, è stato un punto di riferimento per i comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele. La sua vita, tragicamente interrotta nell’adempimento del dovere il 15 giugno 1980, è testimonianza di un impegno portato fino all’estremo sacrificio.

Il suo esempio vive ancora oggi come simbolo dei valori di legalità e giustizia che si desidera trasmettere alle future generazioni.