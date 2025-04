"Subito trasporti più efficienti". Petizione al via

Parte oggi la raccolta di firme a sostegno della petizione per chiedere un trasporto pubblico più efficiente a Settimo Milanese. L’iniziativa è promossa dalla lista civica Oltre, da Forza Italia, dalla Lega e dal neonato comitato civico “Settimo al centro“ e il banchetto dove firmare sarà allestito dalle 9 alle 12 in piazza degli Eroi. Non è la prima volta che le forze politiche di opposizione danno voce a lavoratori e studenti che quotidianamente hanno a che fare con ritardi, autobus soppressi o talmente pieni da non riuscire a salire. Ma visto che nonostante una precedente petizione e interventi in consiglio comunale non è cambiato nulla, hanno deciso di riprendere la battaglia. "In questi mesi abbiamo voluto dare fiducia alla nuova Giunta Rubagotti – afferma Ruggiero Delvecchio (nella foto), capogruppo della lista civica Oltre –. Per quasi un anno ci siamo messi in posizione di attenti osservatori per verificare il mantenimento delle tante promesse fatte in campagna elettorale. Ma ora abbiamo deciso di tornare nelle nostre piazze, nelle nostre frazioni, in mezzo ai nostri concittadini per affrontare i tanti problemi di Settimo. La prima iniziativa che abbiamo voluto promuovere riguarda il trasporto pubblico locale, perché è uno degli argomenti più sentiti dalla cittadinanza: non passa giorno in cui non riceviamo messaggi o telefonate da cittadini infuriati per il continuo salto delle corse, una situazione ormai insostenibile che sta causando disagi a non finire a migliaia di lavoratori e studenti. Raccoglieremo le firme e invieremo la petizione a tutti gli enti competenti: Città metropolitana, Comune di Milano, aziende di trasporti e Agenzia per il trasporto pubblico locale. Visto che non lo fa l’amministrazione comunale, lo facciamo noi". Ro.Ramp.