Milan, su Zirkzee e Fofana il pressing resta alto

L’obiettivo primario resta sempre il centravanti, ossia Zirkzee. Ma sulla lista della spesa del Milan, subito sotto, c’è la casella centrocampista: di rottura, nello specifico, per proteggere una difesa troppo scoperta l’anno scorso e che ha incassato, solo in campionato, la “bellezza“ di 49 gol. Troppi. Dunque, caccia alla diga. E con la Juventus concentrata sempre di più su Khephren Thuram del Nizza, il Diavolo può sferrare la zampata sempre in Ligue 1 per Fofana.

Il 25enne ha ancora un anno di contratto con il Monaco, ma è in uscita: "Ho un accordo per lasciare la squadra", le parole recenti. In passato, ne aveva avute al miele per i rossoneri: "Il Milan è un club davvero enorme, uno dei più grandi al mondo. Tutti conoscono il suo palmarès". Il presente dice che il nazionale francese è (stato?) seguito anche da Arsenal e altri club di Premier, oltre all’Atletico Madrid. Ma la società di via Aldo Rossi è da molto tempo in contatto con il giocatore. Non senza alternative: oltre a Wieffer (Feyenoord) e Hojbjerg (Tottenham), l’ultimo nome è quello di André Trinidade.

Il brasiliano, 22 anni, è sotto contratto fino al 2026 con il Fluminense, che l’anno scorso aveva rifiutato un’offerta da 30 milioni da parte del Liverpool. Intanto, in attacco, il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo allontana la suggestione Morata: "Penso che non ci siano problemi e che resterà con noi". Mentre permane, sullo sfondo, la pista che porta ad Abraham della Roma. Si allontana dal Milan, invece, Daniel Maldini: nell’ultima parte di stagione in prestito al Monza (4 gol e un assist in 18 gare per il 22enne), il figlio di Paolo è stato sondato da Lazio, Roma e Atalanta, ma dovrebbe rimanere proprio in Brianza. Saelemaekers invece, non riscattato dal Bologna, è stato accostato a Torino e Juventus.