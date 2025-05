Strage di Capaci, Milano non dimentica. Cerimonia ai Giardini Falcone e Borsellino: “Scegliamo ogni giorno la strada della legalità” Iniziativa in città per ricordare le vittime di quel terribile 23 maggio 1992. Il governatore Fontana: “Il loro sacrificio ci richiama all'impegno per la giustizia”. Alle 17.58 il minuto di silenzio dopo il suono della sirena dei Vigili del Fuoco