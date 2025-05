Dal folk ai canti gospel, a Milano torna il Festival Corale Internazionale

Bollate (Milano), 23 maggio 2025 – Seconda edizione del Festival Corale Internazionale di Milano, domenica 25 maggio, nella chiesetta di San Guglielmo a Castellazzo e in Villa Arconati a Bollate. Organizzato da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Choral Events e Associazione Florete Flores, il festival vuole promuovere la conoscenza e lo scambio tra realtà corali differenti sia per provenienza sia per repertorio.

I cori si esibiranno gratuitamente, alternandosi, dalle 15 nella chiesa e dalle 18 nella sala Museo di Villa Arconati. Ci saranno: il Coro Montessori &Cavalieri nato lo anno scorso, sotto la guida esperta di Francesca Radicci e Mirko Luppi e con il supporto attento di Lorena Cardamuro, i giovani coristi provengono dalle scuole Montessori di Bollate e Cavalieri di Milano. Il Coro Vox Mundi, dinamico coro femminile composto da 33 donne provenienti da 16 diversi paesi, tra cui Argentina, Italia, Finlandia, Inghilterra, Usa, Giappone e Brasile. Esegue brani pop, canti gospel, affascinanti composizioni contemporanee per celebrano il linguaggio universale della musica.

Arrivano invece dalla Francia, il Coro Clairmatin e il Coro Cantabile: il primo è un coro misto di circa 50 cantori, con un repertorio vario, profano, sacro, popolare e folk contemporaneo, a cappella o accompagnato da musicisti. Il secondo diretto da Sébastien Portelli ha un repertorio più classico e vanta un’esecuzione dei Carmina Burana, concerti del Gloria di Vivaldi a Tolone e Marsiglia e concerti della Messa di Puccini nel 2023. La partecipazione ai concerti è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Durante la giornata sarà possibile visitare Villa Arconati previo acquisto del biglietto d’ingresso.