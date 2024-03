Steven Zhang, è valida in Italia la sentenza che lo condanna a pagare 320 milioni a una banca cinese

Milano, 22 marzo 2024 – I guai cinesi di Steven Zhang, presidente dell’Inter, “tracimano” in Italia. La Corte d'Appello civile di Milano ha dichiarato "sussistenti i requisiti per il riconoscimento" in Italia della "sentenza" pronunciata "dal Tribunale di Prima Istanza della Corte Suprema della Regione Amministrativa Speciale" di Hong Kong contro il presidente dell'Inter Steven Zhang.

Verdetto quest'ultimo in una causa vinta da China Construction Bank, capofila anche di una serie di altre banche cinesi, con cui Zhang è stato condannato a restituire un prestito da oltre 250 milioni di dollari. Le ripercussioni nel nostro Paese per il numero uno del club nerazzurro? La banca, per riottenere il prestito così come stabilito dai giudici, potrebbe provare ad aggredire eventuali beni di Zhang sul territorio italiano.

Le motivazioni

La decisione dei giudici milanesi è stata depositata dalla prima sezione civile della Corte (giudici Bonaretti-Aragno-Cortelloni). "Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - si legge nel provvedimento - le disposizioni del diritto internazionale privato hanno introdotto il principio di riconoscimento automatico, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 64, delle sentenze straniere passate in giudicato 'nel loro effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale o di cosa giudicate processuale, sia fra le parti sia nei confronti dei giudici italiani'".

La cifra

Col verdetto di Hong Kong Zhang, anche fondatore di Suning, è stato condannato a restituire circa 255 milioni di dollari alle banche, più gli interessi, per un totale di circa 320 milioni. In questi procedimenti la società Inter è totalmente estranea.