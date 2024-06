"Stato di agitazione immotivato. Aumento in arrivo entro ottobre" La Fondazione Generiamo propone contratti Aninsei e valutazioni di performance per premialità. Vertici stupiti per proteste, puntano su relazioni fiduciarie e formazione per migliorare servizi educativi. Cgil critica rischi per lavoratrici e costi per la collettività.