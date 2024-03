Università Statale di Milano, video intervista ai tre candidati Rettore: molestie e parità di genere

Il 3 e 4 aprile l’Università Statale di Milano voterà per eleggere il prossimo Rettore. I tre candidati si sono incontrati e confrontati nella redazione de Il Giorno. Così hanno risposto Marina Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari alla domanda: parità di genere: quali misure introdurre per superare i divari e per prevenire episodi di molestia, emersi anche in una vostra indagine?

Pier Luigi Gatta: "Cercherei di dare continuità al lavoro fatto per sensibilizzare e promuovere la parità di genere. Partirei dalla fotografia del 2024 ponendomi dei target che vogliamo raggiungere per il 2030 e, pur nei limiti dei concorsi pubblici, prevederei incentivi e premialità per un riequilibrio di genere. Sul tema molestie va fatta prevenzione: l’università è luogo di cultura, servono strutture per assistere e convincere a denunciare".

Luca Solari: "Bisogna incentivare chi subisce a denunciare: se il tema è emerso da un questionario qualcosa non ha funzionato. E c’è un problema subdolo: una cultura di ’omofilia’, si tende ad associarsi per ’vicinanza’. Seguirei l’esempio della Spagna: forzare un sistema di quote, se si ha uno sbilanciamento, può aiutare. Bisogna lavorare su una cultura dell’accoglienza, anche nei confronti di chi è in transizione".

Marina Brambilla: "Siamo stati tra i primi a stilare un bilancio di genere, emerge ancora una piramide. Spesso ci sono rallentamenti alla carriera: il lavoro di cura grava ancora sul genere femminile. È aperto un bando per giovani madri-ricercatrici: misure da potenziare. Per le molestie e gli atteggiamenti sottili e discriminatori emersi, serve un lavoro culturale ed è nato uno sportello anti-violenze con la Mangiagalli. Da rafforzare".