Levante e le quattro auto rubate a Milano: “Forse il ladro si è innamorato di me. Ho scoperto chi è”

Milano – C’è anche Levante (nome d’arte di Claudia Lagona, 36 anni) tra le celebrità che hanno denunciato un episodio di criminalità subìto a Milano. La cantante ​​​​​​ha infatti pubblicato un storia su Instagram in cui denuncia il furto della sua auto, il quarto.

“Secondo me – scrive l’artista – il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione”. La cantautrice ha esordito in un post di alcune ore fa: “Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: signora, è a Cinisello Balsamo”.

In una seconda storia aggiunge: “Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio”. La vettura è quindi stata ritrovata nel quartiere alla periferia di Milano. “L'abbiamo ritrovata; dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minino”, conclude Levante.

La storia su Instagram pubblicata da Levante per sdrammatizzare sull'ennesimo furto subito a Milano. Il ragazzo nella foto è l'attore australiano Jacob Elordi

A questi messaggi Levante ne ha aggiunto uno oggi – sempre su Instagram – più ironico nel quale è ritratto l’attore australiano Jacob Elordi (ha partecipato, tra gli altri, ai film Pirati dei Caraibi e Acque profonde e alla serie tv Euphoria): “Ho scoperto che è lui il ladro della mia auto”.