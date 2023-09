Staffetta e spannocchiata per tutti a Cascina Castello. Si celebrano il mondo contadino e le arti antiche

Ci saranno le cassette di legno colorate dove lasciare i prodotti “sospesi“ acquistati ai banchi dei produttori e che andranno alle famiglie in difficoltà in collaborazione con la Caritas di Rho e l’associazione La Rotonda di Baranzate. Ci sarà la Biblioteca dei semi di Lucernate, dove è possibile prendere in prestito i semi proprio come si fa con i libri e riportarli quando la pianta generata dal seme ne genererà di nuovi. Ci saranno banchetti informativi sui Gruppi di acquisto solidale, gli orti sociali del territorio e le bancarelle con i prodotti biologici e a chilometro zero. Ci sarà spazio anche per il progetto “Buoni dentro” il laboratorio nato all’interno dell’Istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano per dare la possibilità ai ragazzi di riparare gli errori commessi attraverso l’arte della panificazione e della pasticceria. L’economia solidale e sostenibile torna in piazza Visconti a Rho domani con la 14esima edizione di “Prendiamoci cura“ organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale con il patrocinio del Comune. Il tema di quest’anno è “Il cibo della comunità. Tutti insieme alla stessa tavola”. "Il cibo è un elemento che unisce, che include, che crea sinergie e solidarietà. Il cibo può essere per una comunità un elemento fondante o discriminatorio, ognuno deve scegliere da che parte stare – afferma Chiara Taverna, segretaria dell’associazione –. Noi abbiamo scelto da che parte stare e crediamo che tutti abbiano diritto all’accesso a un cibo di qualità. Al nostro mercato contadino ci sono produttori che condividono i principi dell’economia solidale, sono circa 35 quelli abituali, che vengono per vendere i loro prodotti ma anche per creare relazioni con i cittadini-consumatori. E come la tavola riunisce le famiglie, anche il nostro mercato vuole essere una sorta di tavola dove si scambiano esperienze, si creano sinergie e legami, si scambiano saperi e sapori". Dalle 8.30 alle 19 si potranno visitare gli stand dei mercati contadini e partecipare a iniziative di animazione, dedicate in particolare ai bambini. Ci saranno laboratori di cucina, degustazioni, laboratori di teatro, riuso creativo e un circuito ciclabile per i più piccoli attivato con la collaborazione di Fiab. Sarà l’occasione per riflettere sui temi del consumo critico e della comunità solidale. "L’evento di domenica rientra in un percorso che si sviluppa durante tutto l’anno, dedicato a cibo, filiere produttive e al rispetto per l’ambiente", spiega l’assessora all’ambiente Valentina Giro.