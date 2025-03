Staffetta di nuoto. Anche lo sport ricorda le vittime

"Lo sport come veicolo di memoria, in ricordo di mio nonno e di tutte le vittime della mafia". Rosi Tallarita, fondatrice dell’associazione "Vedo sento parlo in memoria di Giuseppe Tallarita", presenta così l’iniziativa "Bracciate di memoria", una staffetta del nuoto, in omaggio agli innocenti uccisi dalla criminalità organizzata. Appuntamento alle 16 di oggi nella piscina di via Roma a Segrate, dove 60 atleti amatoriali si alterneranno in acqua per coprire un totale di 27.250 metri, ossia il numero delle vittime della mafia in Italia (1090) moltiplicato per la lunghezza (25 metri) di una vasca standard. All’evento sono iscritti anche diversi bambini, che parteciperanno insieme alle loro famiglie e faranno due vasche a testa.

Mentre i nuotatori copriranno i metri concordati con gli organizzatori, ognuno secondo le proprie disponibilità, verranno letti i nomi di tutte le persone, alle quali l’evento è dedicato. "Un modo per fare sensibilizzazione attraverso lo sport, che può rivelarsi un elemento prezioso per non dimenticare", commenta Rosi Tallarita, nipote di Giuseppe Tallarita, agricoltore siciliano vittima della Stidda. L’uomo aveva 66 anni quando, il 28 settembre 1990, venne freddato da due sicari mentre si trovava nel suo podere nel Gelese. Anni prima Tallarita si era rifiutato di far transitare nei terreni di sua proprietà il gregge di un pastore che, tempo dopo, diventato uno dei boss della mala locale, ne ordinò l’esecuzione. Fra gli interventi oggi in scaletta anche quello di Giovanni e Francesca Gabriele, genitori di "Dodò" (nella foto), ucciso dalla mafia a 11 anni, il 25 giugno 2009, alla periferia di Crotone.A.Z.