Terrorismo: entrare con l’auto in piazza Duomo nell’area dei mercatini? Si può, ecco come

Milano, 22 dicembre 2024 – Controlli anti-terrorismo rinforzati a Milano dopo l’attentato di Magdeburgo? Probabilmente sì, eppure rimangono alcuni “ventri molli” che mettono in dubbio l’effettiva efficacia dell’apparato di sicurezza. Ieri è circolata la notizia del “blocco” dei pilomat, i piloni elettronici collocati in zona piazza Duomo proprio per evitare i blitz delle auto-killer, rimpiazzati dai jersey in cemento.

Adesso è il turno di Valerio Staffelli, inviato del programma Mediaset Striscia la notizia, scoprire un altro punto debole nell’organizzazione anti-attacchi.

L’incursione

L’uomo dei tapiri ha testato la qualità dell'innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministero dell'Interno dopo i fatti di Magdeburgo, nelle aree dedicate a eventi e manifestazioni natalizie.

E ha scoperto che a Milano un'auto può entrare senza ostacoli non solo nella zona adiacente al Duomo, dove si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in una piazza Duomo invasa da cittadini e turisti.

L’anticipazione

"L'inviato di Striscia, imbeccato da una segnalazione - spiega una nota del programma tv - entra nel varco libero e incustodito tra piazza Fontana e corso Vittorio Emanuele, percorre con l'auto, a passo d'uomo, tutta la zona dei mercatini e sbuca senza ostacoli o blocchi a piazza Duomo. Per poi fare inversione nel cuore della piazza e ripercorrere lo stesso tragitto".

Il servizio completo sarà trasmesso domani sera, lunedì 23 dicembre, nella puntata di Striscia la notizia in programma su Canale 5.