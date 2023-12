Stadio di San Siro, il Tar respinge il ricorso del Comune: niente sospensiva del vincolo

Milano – Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso cautelare proposto proprio dal Comune di Milano contro i pareri preliminari della Soprintendenza e della Commissione Regionale per il Patrimonio della Lombardia sull'esistenza di vincoli che impediscono l'abbattimento dello stadio ‘Giuseppe Mezza’ di San Siro.

Palazzo Marino aveva avanzato la richiesta di sospensiva del vincolo, posto dalla Soprintendenza per salvare San Siro e impedirne l'abbattimento, ma il Tar ha dato torto al Comune. Contestualmente, il tribunale amministrativo ha fissato un'udienza per il 14 marzo 2024 per discutere della questione.