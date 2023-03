Nuovo stadio del Milan, faccia a faccia Sala e Cardinale: scelta l’area La Maura

Gerry Cardinale e Paolo Scaroni al termine dell'incontro con il sindaco Sala

"La Maura non si tocca, no cemento"

Milano, 23 marzo 2023 – Il Milan ha scelto l’area La Maura per il suo stadio senza condivisione con l’Inter e saluta San Siro. E’ questo il risultato del faccia a faccia di oltre un’ora a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala, Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, Paolo Scaroni, presidente del Milan e l'ad dei rossoneri Giorgio Furlani.

Silenzio in casa Milan al tremine dell’incontro mentre invece ha parlato il sindaco Beppe Sala

La scelta rossonera

"Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull'ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere lo devono formalmente confermare”. “Io ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto - ha aggiunto - loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento”.

Richiesto un passo formale

"L'ho spiegato alle squadre - ha aggiunto - Il tema è: se non c'è un passo formale di interesse io di più non posso fare, non posso avviare discussioni con il Parco Sud sulla base di un interesse manifestato informalmente".

La procedura

Dovrà esserci poi un passaggio in consiglio sull'opzione dell'ex Ippodromo: "Questo senz'altro - ha confermato Sala - ma il problema non è solo il Consiglio comunale, è evidentemente nel Parco Sud. Quindi bisogna capire cosa dice il Parco Sud. Li' c'e' un'area verde molto importante, quanta ne rimarrà? Ho bisogno di un progetto per avviare il confronto con la politica e con il resto delle istituzioni".

Il precedente

Gerry Cardinale, patron di RedBird, il fondo proprietario del Milan, aveva già incontrato lo scorso 1 marzo il sindaco Giuseppe Sala. Tema al centro del vertice era stato sempre lo stadio di Milano, col Meazza e l'area immediatamente intorno che ad oggi non sembrano piu' essere nell'orizzonte del club rossonero mentre sale sempre più di quotazione l'area de La Maura, molto vicina alla storica Cattedrale del calcio. Cardinale, gia' in Europa per altri affari , è a Milano "per spingere sul nuovo stadio del Milan". Sono infatti previsti diversi incontri sul territorio, una serie di appuntamenti in città e fuori città per valutare le diverse opzioni. La Maura appunto resta l'opzione principale, ma non è l'unica soluzione, con le ipotesi Sesto San Giovanni e San Donato ancora in pista.