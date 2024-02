Milano, Walter Villadei racconta la missione Ax-3 Voluntas: l’appuntamento con l’astronauta

Milano, 20 febbraio 2024 - Il Colonnello Walter Villadei, di rientro dalla missione Ax-3 Voluntas, dopo aver incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà domani mattina al Comando della 1a Regione Aerea, a palazzo Aeronautica.

All’interno della sala della Vittoria Atlantica, Villadei racconterà le sfide che ha affrontato nel periodo che lo ha visto operare in orbita per tre settimane, di cui 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'incontro avverrà alla presenza del Gen. SA Aurelio Colagrande, Sottocapo di Stato Maggiore Aeronautica e del Gen. SA Francesco Vestito, Comandante della 1^ Regione Aerea.

Gli obiettivi della missione Ax-3 Voluntas

La missione Ax-3, decollata il 18 gennaio dal Kennedy Space della Nasa situato a Cape Canaveral, in Florida e rientrata a largo di Daytona lo scorso 9 febbraio, ha rappresentato per il Sistema Paese un’occasione di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio.

Durante il periodo trascorso nello spazio, Villadei ha svolto esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in coordinamento con centri di ricerca, università e industrie per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico applicata allo spazio.