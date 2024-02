La Luna, le missioni su Apollo, Marte. Un viaggio affascinante nell’universo Il 23 febbraio a Canegrate (Milano) si terrà una conferenza sulla luna e l'esplorazione spaziale, tenuta da Amalia Ercoli Finzi, la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica. Sarà anche presente una mostra sulle invenzioni tecnologiche sviluppate per le missioni spaziali.