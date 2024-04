Gambizzato in viale Marche: operato Antonio Abbruzzese. Potrebbe essere interrogato già oggi

Milano, 9 aprile 2024 - E' stato operato e potrebbe essere ascoltato oggi dagli inquirenti, all'ospedale Niguarda dove è ricoverato Antonio Abbruzzese, il 40enne al quale ieri pomeriggio hanno sparato alla gambe in viale Marche. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

L'uomo è stato colpito da tutti i quattro proiettili esplosi dal suo aggressore. Le prime indagini dei carabinieri della compagnia Duomo avrebbero accertato che Abbruzzese prima di essere gambizzato era stato per pochi minuti nello stabile, di fronte al quale aveva parcheggiato la sua Lancia Delta.

Al momento di risalire in auto ha trovato l'uomo che lo ha gambizzato. Si dovrebbe trattare di un uomo di mezza età. Finora gli investigatori hanno sentito i testimoni presenti e la moglie di Abbruzzese. La donna avrebbe riferito che il marito non aveva manifestato alcun problema da far presagire quanto poi successo. Appena sarà possibile, forse già in giornata, verrà sentito anche il 40enne.

La Lancia Delta è stata sottoposta a sequestro per consentire alla sezione Rilievi del nucleo investigativo di svolgere ulteriore analisi dopo il primo sopralluogo effettuato ieri.