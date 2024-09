Milano, uomo di 220 chili si sente male in casa. Spettacolare soccorso con i vigili del fuoco

Milano – Si è sentito male in casa sua ma, a causa del suo peso, è stato soccorso da una task force piuttosto particolare. I vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna di Milano, insieme al nucleo SAF della sede centrale sono intervenuti per consentire di aiutare una persona in via Pianella 5.

L'uomo di 43 anni e 220 chili, affetto da insufficienza respiratoria stante l'eccessivo peso, è stato calato tramite la barella "titan bariatrica" non potendo i sanitari del 118 recuperarlo dal vano scale. Dopo l'intervento degli uomini del Comando di via Messina, è stato affidato al 118 e trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni per le cure necessarie.