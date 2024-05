Sosta a pagamento vicino alle fermate M4

Tra le delibere approvate ieri dalla Giunta comunale c’è anche quella che istituisce la sosta a pagamento – quindi le strisce blu – nel quartiere Forlanini fino a via Mecenate e nel quartiere Giambellino fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. Detto altrimenti: diventano a pagamento le strade negli immediati dintorni delle fermate e dei due capolinea della Metropolitana 4, la linea che, dalla fine di settembre, quando sarà inaugurata anche l’ultima tratta mancante, unirà da est ad ovest, per l’appunto, il city airport allo scalo ferroviario. Una scelta, quella della sosta a pagamento, che il Comune ha già preso in corrispondenza di fermate e capolinea di tutte le linee sotterranee e giustificata, come si legge nella nota diramata ieri, dalla necessità "di tutelare i residenti vicino alle nuove fermate" della nuova linea Blu.

Qui, come detto, "la sosta diventerà a pagamento con parcheggio gratuito per i veicoli dei residenti muniti di contrassegno. Il pagamento sarà attivo nei giorni feriali in orario diurno o, per esigenze particolari, fino alle 24. Le maggiori criticità connesse al traffico in ingresso a Milano si registrano infatti nelle zone con disponibilità di sosta libera e tra queste, in particolare, in quelle prossime alle fermate della metropolitana. L’estensione della sosta regolamentata costituisce uno strumento efficace in grado di mediare tra le esigenze dei residenti e quelle del traffico con un effetto deterrente rispetto alla sosta prolungata e inoperosa".

Gi.An.