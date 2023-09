Milano, sospesa la licenza del “B Cafè”: vittoria dei residenti che denunciavano il troppo rumore

Il locale milanese “B Cafè” di via Santa Marta chiuderà per una settimana. Lo ha deciso il questore di Milano Giuseppe Petronzi dopo che i residenti avevano lamentato per mesi il rumore, le risse e l’ubriachezza molesta dei giovani avventori del bar.

Lunedì mattina gli agenti di polizia ha notificato la sospensione dell’attività nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità. Contro il “B Cafè” i residenti avevano presentato numerosi esposti denunciando problematiche riguardanti il disturbo al riposo e alla quiete pubblica.

Secondo i cittadini la movida ostacolava anche il traffico lungo le vie San Maurilio e Santa Marta. Non infrequenti erano le liti tra giovani e cittadini motorizzati. In quel tratto di strada gli agenti hanno anche accertato diverse situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.