Sos a Bertolaso:: "Servono nuovi medici di base"

La mancanza di medici di base è un problema che non risparmia neanche il Sud Est Milanese. "Per evidenziare le criticità che si riscontrano a Paullo, inondiamo di mail l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso". È questa l’iniziativa che è stata lanciata dalla lista civica Paullo Nuova. L’invito ai cittadini è quello di segnalare al Pirellone e all’assessorato competente tutti i problemi e i disagi che si stanno riscontrando sul territorio. Mail bombing per ribadire le criticità che da qualche mese si stanno verificando a Paullo. a mandare ancora più in tilt la copertura del servizio è stato ial pensionamento di due medici di base.

Dopo la fuoriuscita della coppia di professionisti, si è cercata una soluzione tampone per dare continuità alla prima assistenza dei cittadini. Il Comune e l’Asst hanno infatti allestito un ambulatorio temporaneo, dove indirizzare i pazienti che altrimenti sarebbero rimasti scoperti. Una soluzione che è stata sperimentata anche a Cinisello Balsamo, nel Nord Milano, a febbraio. Ma che, a detta di Paullo Nuova e del suo capogruppo Giancarlo Broglia, non risolverebbe alla radice il problema e rimanderebbe comunque alla necessità di avere, sul territorio, un numero di camici bianchi adeguato alle esigenze della popolazione. Da qui l’invito a interessare direttamente l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Diverse criticità sul fronte dei medici di medicina generale si riscontrano anche a Carpiano, dov’è stato a sua volta allestito un ambulatorio temporaneo per tendere una mano alla popolazione.

A.Z.