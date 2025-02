Sorpresi a spacciare dai carabinieri. Un arresto in flagrante e una denuncia

Un pusher in manette e l’altro denunciato. L’attività antidroga dei carabinieri di Pioltello comincia a Trezzano Rosa, dove un 51enne del posto è stato pizzicato con sei dosi di cocaina addosso, del peso di 2,5 grammi ciascuna, mentre a casa aveva 700 euro in contanti di cui non ha saputo dare spiegazioni. L’uomo, pregiudicato, è stato segnalato a piede libero al termine di un controllo. A Masate un 37enne di origini marocchine, senza permesso di soggiorno, è stato scoperto al lavoro nel boschetto di via 25 Aprile a Masate. In tasca l’uomo aveva 14 grammi di coca, 13 di eroina e altrettanti di hashish. È stato arrestato in flagrante, per lui il giudice ha disposto i domiciliari fuori dalla provincia.