Sopravvissuta alle sevizie, la micia Aisha è guarita: “Ora cerca una casa e l’amore di una famiglia”

Novate Milanese (Milano) – Le associazioni amiche degli animali sul territorio sono sempre attive ed efficienti. E se a Novate Nidia Odv cerca casa per la gatta Aisha (nella foto), a Bollate Leidaa già prepara il calendario del 2025. La gattina è stata trovata in una colonia felina di Nidia, in gravi condizioni. Sul dorso bruciature di sigarette, una zampa ferita e i segni di tante sofferenze. È stata portata subito dal veterinario. La situazione della zampa in particolare era molto grave e le cure sono state molte e complesse, ma ora fortunatamente si è ripresa.

“Aisha ora sta bene. È una gatta dolce, ama le coccole e non vediamo l’ora di trovarle una famiglia. Le adozioni sono su Milano e dintorni, non staffette. La affidiamo con visita preaffido, per verificare che chi vuole adottarla abbia i balconi con reti di sicurezza fino in alto. Chiediamo che non ci sia un giardino oppure che sia messo in sicurezza e la gatta non possa scappare. Se ti senti pronto ad accogliere un nuovo amico vai sul nostro sito: https://nidiaodv.org/adozioni”, spiegano dall’associazione. Diversamente è anche possibile contattare Denise al numero 366.3486963 o Tatiana al 348.1383481. Nidia chiede di inviare una presentazione su whatsapp per essere richiamati. Infine è possibile inviare una mail: adozioni@nidiaodv.org.

A Bollate l’associazione Leidaa Bollate a 6 zampe prosegue la raccolta fotografica per il “Calendamico 2025“. “Grazie per le tantissime adesioni finora ricevute. Invitiaamo chi non ha ancora provveduto a inviarci le foto al più presto, per evitare di non trovare più posto. Inviate le foto solo dei vostri amici animali alla mail concorsob6z@gmail.com”, spiega la presidente Laura Vaselli. I proventi saranno destinati a cure veterinarie per gli animali ospiti dei rifugi o di famiglie in difficoltà.