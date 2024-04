Gatta e 4 micetti lasciati per strada. Salvati e adottati

Mamma gatta e quattro micetti nati da qualche giorno sono stati "sfrattati" dalla casa popolare. La storia: i micetti vivevano insieme a una famiglia che è stata sfrattata e che li ha abbandonati in una scatola di cartone sul ciglio della strada. Per fortuna c’è stato qualcuno che è intervenuto salvandoli. In azione sono entrati infatti i volontari dall’associazione animalista Crazy Cats.

"Siamo stati chiamati da una vicina di casa della persona sfrattata - spiegano dall’associazione - la donna ci ha detto che era andata via e non poteva portare con sé mamma gatta e i suoi cuccioli perché andava a vivere in una sorta di container. Per questo motivo ci siamo mobilitati immediatamente e ci siamo diretti in via Saponaro a Milano, dove i gatti erano stati abbandonati.

Li abbiamo immediatamente presi in custodia dopo aver chiamato le varie associazioni animaliste che avrebbero dovuto intervenire su input dell’amministrazione comunale. Infatti ogni volta che c’è uno sfratto solitamente ci si prende cura anche di eventuali animali".

Ora mamma gatta e i gattini stanno tutti bene e il Comune di Milano ha tra "ringraziato l’associazione Crazy Kart donando una fornitura di alimenti per animali".

Gli sfratti spesso provocano emergenza nell’emergenza. Oltre a dover trovare una sistemazione per le persone vanno trovate infatti anche soluzioni per sistemare i pelosetti abituati a vivere in casa.

Mas.Sag.