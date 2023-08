Sono aperte le iscrizioni all’Accademia di PizzAut

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione dell’Accademia di Pizzaut che selezionerà 20 ragazzi autistici fra i 18 ed 29 anni residenti in Lombardia che potranno formarsi per diventare pizzaioli e camerieri. Il percorso gratuito prevede 100 ore in aula nei laboratori della Fondazione Mazzini di Cinisello, 100 ore di stage curriculare e 500 ore di tirocinio formativo retribuito all’interno dei ristoranti PizzAut per chi avrà raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia. Infine, la possibilità di essere assunti nei ristoranti PizzAut. Entro il 15 settembre vanno inviate le domande e il curriculum con la diagnosi di autismo a [email protected] "Troppo spesso ai nostri figli è negata la speranza di un futuro. I nostri bimbi diventano adulti, ma a questa crescita anagrafica non corrisponde la crescita di opportunità formative e lavorative, entrambe fondamentali per diventare adulti – spiega Nico Acampora -. Si danno opportunità, competenze e percorsi professionalizzanti alle persone autistiche".La.La.