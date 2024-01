Sollecito all’azienda regionale: "Urgente riparare l’ascensore"

Ieri il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha inviato una lettera di sollecito ad Aler Milano perché provveda a sostituire l’unico ascensore del palazzo di via Giolitti 8, nel quartiere Sant’Eusebio. La lettera del primo cittadino fa seguito a quanto denunciato martedì sulle nostre pagine dagli inquilini e dal Gruppo Accoglienza Disabili (GAD), radicato da decenni nel quartiere: proprio a causa dell’indisponibilità dell’ascensore ci sono persone con disabilità, invalidi e anziani costretti a stare in casa, persone che hanno perso la propria autonomia e la propria quotidianità, persone costrette a chiamare un’ambulanza per poter scendere al pianterreno e andare a fare una visita medica in ospedale. Una situazione, quella appena riassunta, che va avanti da più di tre mesi, per l’esattezza dal 13 ottobre 2023, giorno in cui un incendio doloso – secondo quanto dichiarato anche dalla stessa Aler Milano – ha messo completamente fuori uso l’impianto, provocando un danno stimato in centomila euro, secondo quanto riferito dalla stessa Azienda.

Problema nel problema, da Aler in questi mesi non è arrivata alcuna indicazione precisa sulle tempistiche dell’intervento di sostituzione o di riparazione: basti pensare che nell’avviso affisso dalla stessa Azienda regionale dell’edilizia pubblica sulle porte dell’ascensore si legge – fatto più unico che raro – che per riavere un ascensore funzionate occorreranno "diversi mesi". Sì, proprio così: "diversi mesi", nessuna indicazione puntuale.

Un’incertezza che, come ovvio, contribuisce ad aumentare la preoccupazione, la delusione e la rabbia degli inquilini. Da qui, quindi, la lettera inviata ieri dal sindaco di Cinisello Balsamo ad Aler Milano e, in particolare, al direttore dell’Unità Operativa Gestionale (UOG) di Sesto San Giovanni. "Vi segnalo – scrive Ghilardi – la necessità di intervenire con urgenza nella risoluzione del problema relativo all’ascensore guasto del caseggiato di via Giolitti, 8 a Cinisello Balsamo. Una situazione che comporta grosso disagio per le famiglie residenti, in particolare per i cittadini con difficoltà motorie, disabili e anziani, che in questi giorni hanno sollevato nuovamente il problema (...). Vi chiediamo pertanto di volerci informare sui passi intrapresi per la risoluzione del guasto e di comunicarci le tempistiche degli interventi".

