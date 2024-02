Solidarietà e tutela dei deboli “Panettone d’oro” all’Auser L'associazione Auser Novate riceve il Panettone d'oro per il suo impegno nella promozione della cittadinanza attiva e per il sostegno offerto ai cittadini in difficoltà. Il premio sottolinea anche la collaborazione con l'amministrazione e altre associazioni del territorio.