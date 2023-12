Solaro, maxi blitz all’alba: 31 denunce per spaccio e illegalità

Solaro (Milano), 15 dicembre 2023 – Maxi operazione delle forze dell'ordine, questa mattina nei palazzoni tra piazza San Pietro e via Cinque Giornate a Solaro, noti per il degrado urbano, lo spaccio di droga e il viavai di immigrati anche clandestini. Il blitz è scattato all'alba, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho, con il 3° Reggimento Lombardia, il Nucleo Cinofili di Orio al Serio, vigili del fuoco di Saronno e la polizia locale di Solaro. A quell'ora nei palazzoni dormivano ancora tutti, gli occupanti sono stati sorpresi nel sonno e non hanno avuto vie di fuga.

Complessivamente sono state controllate 42 persone e due di loro, di nazionalità marocchina, hanno tentato di darsi alla fuga lanciandosi da una finestra del loro appartamento, al secondo piano e tentando si disfarsi di un borsello, poi recuperato. All’interno c'era un panetto termo-sigillato contenente 650 grammi di cocaina. Dai controlli è risultato che uno dei due era ricercato, su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco. Entrambi sono stati arrestati per spaccio di droga. Manette ai polsi anche per altro cittadino di origine nordafricana in quanto destinatario di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto in flagranza di reato un altro marocchino, il quale, a seguito di comparazione dattiloscopica è risultato essere rientrato illegalmente sul territorio nazionale, dopo essere stato espulso nel 2019 mediante accompagnamento alla frontiera. Denunciate in stato di libertà 16 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 15 per permanenza illegale sul territorio nazionale. Infine, sono stati segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 8 cittadini extracomunitari, trovati in possesso complessivamente di 8,5 grammi di hashish.

Oltre alla droga i carabinieri hanno trovato e sequestrato 8.000 euro, quasi certamente, guadagno illegale per l'attività di spaccio. L’attività di controllo straordinario è stata organizzata dopo le segnalazioni fatte da alcuni cittadini ai carabinieri Solaro. I militari hanno prima fatto un’attività di indagine e accertato quello che succedeva nei palazzoni, questa mattina sono intervenuti.