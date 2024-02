Smog, l’albero di 30 piani di Celentano: cosa dice la canzone premonitrice pubblicata sui social

Con Milano in coda alle classifiche mondiali sulla qualità dell'aria, sui profili social di Adriano Celentano compare il testo, mai così attuale, del brano del 1972 “Un albero di 30 piani”. Pubblicato integralmente oggi senza alcun commento dell'artista, il testo, premonitore del brano, che a distanza di cinquantadue anni fa risuonare le parole di Celentano sulle città inquinate, mettendo in luce la rilevanza di temi ambientali oggi al centro del dibattito globale. Nel brano già parlava dell'inquinamento della sua città con versi che, dopo mezzo secolo appaiono come mai di drammatica attualità per le metropoli del nord Italia e soprattutto per Milano che in questi giorni abbiamo visto essere in coda a tutte le classifiche mondiali di qualità dell'aria. “Ma il Comune dice che la città è moderna”, scriveva già Celentano, in un periodo in cui l'inquinamento e l'ambiente erano temi fuori da ogni dibattito ma non per lui, precursore sui temi di clima, ecologia e disuguaglianze.

Ecco il testo del brano