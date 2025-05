Cologno, il cineteatro Peppino Impastato è pronto: lavori finiti con 17 mesi di ritardo

Cologno Monzese (Milano) – L’inaugurazione era prevista entro il 31 dicembre 2023. Un cantiere travagliato, tra ritardi accumulati, stop delle opere e crisi dell’azienda appaltatrice. Finalmente il cineteatro Peppino Impastato è pronto per riaccogliere il pubblico a partire da questa estate. L’Amministrazione colognese ha infatti annunciato la conclusione della lunghissima riqualificazione dell’edificio di via Volta. “Un’opera pubblica attesa e fortemente voluta che, dopo un percorso lungo e complesso, restituisce alla città uno spazio culturale rinnovato, moderno e pienamente al servizio della comunità”.

L’intervento era iniziato nel settembre 2023 ed è stato possibile grazie a un finanziamento complessivo di 700mila euro, provenienti da fondi regionali e dal Pnrr. Negli anni la dead line è stata sempre posticipata a causa dei numerosi problemi, che hanno segnato un appalto nato ancora durante la Giunta Rocchi e poi licenziato dal commissario prefettizio e gestito dalla Giunta Zanelli.

Il cantiere ha riguardato l’efficientamento energetico, l’ampliamento del palco, la realizzazione di una nuova tribuna da 231 posti (con spazi riservati a persone con disabilità) e la completa ristrutturazione dell’ingresso. In questi giorni, il sindaco Stefano Zanelli, assieme ad alcuni assessori e dei tecnici comunali, ha visitato la struttura.

“Siamo orgogliosi di restituire alla comunità un luogo di aggregazione e cultura rinnovato e accessibile a tutti - ha dichiarato Zanelli, durante il sopralluogo – perché questo spazio non è soltanto una sala cinematografica e per questo vogliamo rilanciare il Peppino Impastato come luogo di iniziative culturali, teatro e incontri pubblici”. A oggi sono già state perse tre stagioni cinematografiche, sotto la regia dell’associazione Barz and Hippo, che da anni gestisce la struttura di via Volta, che negli anni ha accolto anche concerti, manifestazioni, iniziative culturali e ricreative di associazioni cittadine e del Comune.

“L’amministrazione comunale è già al lavoro per pianificare un calendario di eventi culturali a partire da quest’estate - ha assicurato il sindaco -. L’obiettivo adesso è quello di valorizzare appieno la sala, affiancando alla tradizionale attività cinematografica anche una stagione teatrale che possa essere per la cittadinanza una opportunità attrattiva, diversificata e di qualità”.