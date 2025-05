Paderno: festa al Lago Nord. Spettacoli, concerti e dj set

Musica, teatro, dj set e tanto street food. Il parco Lago Nord, la location estiva immersa nel verde, tornerà ad animarsi con una nuova ricca stagione estiva dal 28 maggio al 7 settembre, dal mercoledì alla domenica, a ingresso sempre gratuito. Con un nuovo allestimento, un’area al coperto da centinaia di posti a sedere, un servizio bar rinnovato e un’offerta gastronomica dedicata alla cucina di tutto il mondo. "Siamo partiti da una sfida importante, mettendo mano alle strutture di questo luogo che richiede una grande valorizzazione - commenta la sindaca Anna Varisco -. Un modo per valorizzare un bene ambientale, ma anche sociale". Anche per questa stagione si conferma la partnership con Via Audio, che insieme a Tilane lancia una programmazione di 75 eventi. "Abbiamo cercato di caratterizzare il palinsesto, dedicando ogni giornata della settimana a un topic fisso: dal karaoke del mercoledì alla canzone d’autore, con tributi che celebreranno da Rino Gaetano a Nick Cave, da Bruce Springsteen a Bob Dylan, il giovedì. Il venerdì e il sabato saranno concentrati su feste tematiche, spettacoli, concerti", spiega Fabio Paolo Costanza di Via Audio. Si parte mercoledì 28 maggio con un microfono aperto, spritz a 5 euro e gli applausi per una performance indimenticabile nella prima serata karaoke di Lago. Occhi puntati anche alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain: sabato 31 maggio il calcio d’inizio è fissato per le 21 con un maxischermo per vivere insieme emozioni indimenticabili. A seguire dj set e area food&beverage attiva dalle 18. Domenica 1 giugno alle 21 andrà in scena il Flower Summer Party con i Woodstock Alive che porteranno il pubblico indietro nel tempo, celebrando l’energia e la libertà dello storico festival. Un viaggio musicale tra rock, psichedelia e gli inni che hanno segnato un’epoca, rivisitati dalla band che rievoca il sound della mitica estate del 1969. Dal 4 all’8 giugno cibo, gusto e divertimento no stop con il primo evento di street food "Arrosticini vs Bombette". "La novità di questa edizione sarà il teatro. Lo abbiamo voluto fortemente perché ci piaceva l’idea di valorizzare l’anfiteatro del parco, che è stato riqualificato, proprio con una rappresentazione classica, antica", annuncia Elisa Falci di Tilane. Antigone (15 giugno), Cassandra (6 luglio), Elena di Sparta (27 luglio) animeranno il magico luogo, rimesso a nuovo grazie a un contributo di Fondazione Cariplo. In programma anche la notte della taranta, feste anni ’80 e ’90, l’esibizione dei Vallanzaska, una rassegna jazz, danza aerea e tanto altro ancora.