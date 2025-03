"Siss in tilt, impossibile inviare i certificati"

Diversi medici di base stanno segnalando grossi disagi nel funzionamento del Siss, il sistema informativo socio sanitario regionale, da cui dipendono le prescrizioni smaterializzate di farmaci e accertamenti diagnostici, i certificati di malattia e la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico. "Risulta impossibile inviare mail per farmaci e impegnative e mandare tramite Inps i certificati di malattia", si legge in una comunicazione mandata da un medico milanese ai pazienti nella quale si fa presente che le ricette vanno quindi stampate in studio e bisogna passare a ritirarle. "Stiamo ricevendo segnalazioni di questo tipo da diverse province - spiega Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici della Lombardia - Il problema è anche che noi medici stiamo affrontando il cambiamento del sistema per questo tipo di prescrizioni, ora basato sulla firma da remoto. Un nuovo sistema, a mio avviso, cervellotico. In questi giorni i problemi tecnici sono pesantissimi".

Davide Fabbrica, medico di Monza e rappresentante del sindacato Snami, conferma le difficoltà: "Da inizio settimana ci sono dei disagi persistenti, ho ricevuto segnalazioni oltre che da Monza anche dalle province di Como, Brescia e Milano per le difficoltà a collegarsi al Siss per inviare le ricette smaterializzate. Stamattina una comunicazione proveniente dal Siss ci ha informato dell’esistenza di un disservizio parziale e di un problema generalizzato che stava causando lentezza nell’erogazione dei servizi Apimanager".