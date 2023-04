Silvio Berlusconi al San Raffaele: lunedì il prossimo bollettino medico

Undicesimo giorno di ricovero all’ospedale San Raffaele per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è alle prese con un’infezione polmonare, frutto di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da un paio d’anni. Anche questa, come le altre precedenti, è stata “una notte tranquilla”, riferiscono fonti ospedaliere.

Il sostegno

Al fianco di Berlusconi, tuttora nel reparto di Terapia intensiva, c’è, dal giorno del ricovero, la compagna Marta Fascina, per la quale è stata allestita una camera allo stesso piano in cui si trova la stanza dell’ex presidente del consiglio. La deputata di Forza Italia, in pratica, non ha mai lasciato il nosocomio di via Olgettina.

La quotidianità del fondatore di Forza Italia è allietata dalle numerose visite dei familiari – i cinque figli e il fratello Paolo – di Orazio Fascina, il padre della compagna, e dell’amico di sempre Fedele Confalonieri.

My player placeholder

Molti anche i cittadini comuni che hanno voluto portare il loro sostegno al Cavaliere, con manifestazioni d’affetto sincere ma anche – in alcuni casi – piuttosto folkloristiche. C'è stato spazio anche per una contestazione: una donna ha insultato l’ex presidente del consiglio “in favor di telecamera”. Il video è diventato presto virale sui social.

Le condizioni

Le condizioni di salute di Berlusconi sono state descritte nei precedenti bollettini medici come “in miglioramento”, pur in un quadro che permane grave e da monitorare 24 ore su 24, data anche l’età avanzata del paziente e la patologia della quale è affetto.

Nel week-end non verranno comunque diffusi nuovi bollettini sullo stato di salute dell’ex premier. Se ne riparlerà, molto probabilmente, lunedì.