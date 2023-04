Silvio Berlusconi ricoverato: trascorsa la prima notte in ospedale. Attesa per il bollettino medico

Sono ore di ansia per le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato dalla mattina di ieri, mercoledì 5 aprile, all’ospedale San Raffaele, dove l’ex premier è stato portato in auto appena cinque giorni dopo la sua uscita dalla stessa struttura, il 30 marzo, dopo alcuni controlli programmati.

La situazione, però, è tornata a peggiorare e un ulteriore malanno – a quanto parte – ieri mattina ha consigliato chi è più vicino al leader di Forza Italia di provvedere a organizzare il ritorno in ospedale.

La prima notte

Il Cavaliere ha trascorso la prima notte in ospedale. Ancora non è dato sapere come sia andata. Ieri le condizioni erano state definite stazionarie. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, da sempre molto vicino all’ex presidente del consiglio, ha dichiarato che Berlusconi è tornato in ospedale per provare a risolvere guai che non si erano sistemati e che, pur trovandosi in terapia intensiva (per la precisione il reparto di terapia intensiva cardiotoracica), “riusciva a parlare”.

I sintomi

Il fondatore di Forza Italia, prima del nuovo ingresso in ospedale, mentre si trovava nella villa di Arcore, avrebbe manifestato un forte affaticamento respiratorio. Alcune indiscrezioni, riportate dai media nazionali oggi, parlano di una malattia cardiocircolatoria di cui soffrirebbe Berlusconi, i cui sintomi si starebbero innestando su un quadro reso complicato da problemi respiratori e dall’età (Berlusconi ha 86 anni). L’ipotesi, però, è ancora da confermare.

Attesa per il bollettino

Oggi, giovedì 6 aprile, potrebbe arrivare il primo bollettino medico ufficiale, anche se ancora non c’è certezza. Ad aggiornare sulle condizioni dell’ex presidente del consiglio potrebbe essere Alberto Zangrillo, suo medico personale e responsabile delle Terapie intensive al San Raffaele. L’ipotesi di una dichiarazione ufficiale, comunque, si chiarirà nel corso della giornata.

Le dichiarazioni del fratello

Ieri hanno fatto visita a Berlusconi tutti i cinque figli e il fratello Paolo, l’unico a rilasciare una dichiarazione: “Silvio è una roccia – ha detto – Ce la farà anche stavolta”.