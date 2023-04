Silvio Berlusconi, bollettino medico del San Raffaele: “Leucemia mielomonocitica cronica”

Milano, 6 aprile 2023 – Era atteso già ieri un primo bollettino medico riguardante le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Ma sono dovute passare diverse ore dal ricovero, prima che l’ospedale San Raffaele di Milano diffondesse notizie in modo ufficiale.

Oggi, nel primo pomeriggio, è arrivata una nota a firma del professor Alberto Zangrillo e del professor Fabio Ciceri: "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

E ancora: “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti."