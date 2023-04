Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: “Forza, ti aspettiamo”

Milano, 5 aprile 2023 – Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato da stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Da quanto si apprende, si trova attualmente in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile. La decisione del ricovero è avvenuta stamattina, dopo una serie di controlli. Era uscito dall’ospedale solo pochi giorni fa.

Berlusconi "è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava una infezione. Però parla e questo è quello che so”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo la riunione ministeriale della Nato.

Immediati e numerosi gli auguri di pronta guarigione per il leader di Forza Italia. “Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele”, ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma. Seguito dalla presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita, che ha twittato: "I nostri migliori auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo presto in Senato più forte di prima".

Un messaggio di ‘simpatia e appoggio’ è arrivato dall'ex ministro Corrado Passera. Interpellato a margine dell'evento dedicato ai primi 10 anni del private debt italiano, in corso a Milano, il fondatore e ad di Illimity ha detto: ''Spero di sapere presto che si tratta di un normale controllo e non di altro''. Mentre su Twitter, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti ha scritto: "Un sincero augurio di pronta guarigione a parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo".

E ancora, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Auguri di pronta guarigione. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese". ''Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi – ha affermato il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi – e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te'',

Un pensiero anche dai capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: “Forza Silvio. L'augurio è di vederti quanto prima al lavoro”. E dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula".