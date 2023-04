Berlusconi in ospedale, altra “notte tranquilla”: attesa per il prossimo bollettino medico

Milano, 24 aprile 2023 - Un'altra “notte tranquilla” in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dallo scorso 5 aprile per per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, di cui l’ex premier soffre da tempo. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere è atteso non prima di mercoledì.

Nell'ultima nota diramata dall'ospedale, Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e responsabile della terapia intensiva del San Raffele di Milano, e l’oncoematologo Fabio Ciceri sottolineavano il “lento ma progressivo miglioramento” oltre che un continuo monitoraggio delle funzionalità generali. Una situazione clinica che resta però delicata, tanto da spingere i medici a scoraggiare visite politiche e di persone esterne alla famiglia.

Per il Cavaliere, al 20esimo giorno di ricovero, si tratta dell’ottava notte trascorsa nel reparto di degenza ordinaria, dove è stato trasferito il 16 aprile, dopo i primi 12 giorni in terapia intensiva. Intanto ieri è arrivata davanti al San Raffaele anche una troupe televisiva di Rossija 24, il canale all-news di proprietà di VGTRK, la televisione di Stato russa. La squadra, composta da giornalista e operatore, sta realizzando dei servizi sulla storia dell'ex premier che andranno in onda in uno speciale nelle prossime settimane.