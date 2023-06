Silvio Berlusconi, funerali in Duomo a Milano e in diretta tv: chi ci sarà

Milano, 13 giugno 2023 – Milano si prepara a adire addio a Silvio Berlusconi, morto ieri all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da un paio di giorni. Domani, alle 15, in Duomo, si terranno i funerali di Stato presieduti dall’arcivescovo Mario Delpini e sarà lutto nazionale.

L’ipotesi è quella di replicare lo schema già sperimentato negli ultimi anni con i grandi eventi: numero chiuso, ingressi contingentati con varchi ben visibili e vie di fuga per eventuali interventi dei mezzi di soccorso. Ma il piano di sicurezza verrà messo a punto stamattina in una riunione ad hoc a Palazzo Diotti. Nel pomeriggio si svolgerà un sopralluogo all’interno della Cattedrale. In seguito, si terrà un’ulteriore riunione tecnica.

Alle esequie prenderà parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per la Commissione Ue, sarà presente il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Mentre, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani rappresenterà ufficialmente l'Aula lombarda. Non mancherà il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Ci sarà anche Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, nella conferenza stampa a Strasburgo.

I funerali di Silvio Berlusconi saranno anche mandati in onda in diretta tv. Mediaset ha fatto sapere che metterà a disposizione il segnale per le emittenti italiane e straniere che lo desiderino, con audio e senza commento. Ma per i broadcaster sarà possibile anche avere una postazione per gli operatori fuori dal Duomo di Milano, in modo da poter integrare con i commenti dei propri cronisti. Ancora la programmazione ufficiale dei canali Mediaset e delle altre televisioni italiane non è aggiornata ma quasi sicuramente ci sarà spazio per la cerimonia funebre all’interno delle edizioni speciali dei Tg (Tg5, Tg1, TgLa7) o nelle trasmissioni di fascia, oltre naturalmente che nei canali all news (Rai news24, Skytg24, Tgcom24). Il live streaming sarà disponibile sulle rispettive piattaforme.