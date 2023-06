Silvio Berlusconi, gli ultrà nemici del Milan uniti nell’omaggio al Cav: “Indimenticabile rivale”

Silvio Berlusconi in vita ha diviso tutti, dalla politica allo sport, ma la sua morte sembra riunire nel commiato anche le fazioni estreme delle tifoserie rivali del Milan, la prima squadra del Cav. Gli ultrà di tutta Italia non hanno gli hanno mai risparmiato cori ostili o striscioni di scherno ma ora è il momento dell’omaggio al “nemico” sportivo di sempre.

Lunedì sui profili social della Curva Nord dell’Inter era apparso il seguente messaggio con tanto di foto dell’ex premier: “Indimenticabile rivale a livello sportivo, rendiamo omaggio ad un uomo che coi suoi modi fuori dagli schemi e che lo hanno sempre contraddistinto, si è sempre dimostrato avversario leale e appassionato”.

Lo striscione dei Viking juventini, gruppo ultrà di Milano

Martedì mattina, ad Arcore, un gruppetto di tifosi juventini del gruppo milanese Viking ha appeso uno striscione con la scritta “Immenso Silvio Berlusconi Rip" sulla siepe che porta all`ingresso di Villa San Martino, dove è stata allestita la camera ardente riservata a familiari, amici e collaboratori stretti. Non lontano campeggia il drappo dei supporters del Monza, l’ultimo amore calcistico di Silvio che in due anni di presidenza ha portato il club brianzolo dalla C alla Serie A, sfiorando quasi la qualificazione in Europa: “Grazie in eterno Presidente”.

A Napoli è apparso invece un enorme striscione della Curva A che recita: “Un napoletano nato a Milano, riposa in pace Silvio”. Del resto, era stato proprio Berlusconi a definirsi così.

Lo striscione della curva del Monza

E i milanisti? Tante maglie e sciarpe rossonere sono state stese davanti alla Villa San Martino, martedì sera i Banditi della Curva Sud omaggeranno Berlusconi depositando dei fiori mentre sulla loro pagina Fb appare da lunedì questo messaggio: “”Ciao presidente. Oggi ci lascia il Presidente più vincente di sempre e noi vogliamo ricordarlo così, insieme a tutti i trofei che ci ha permesso di alzare”. Sotto, la foto di una vecchia coreografia con l’immagine di Silvio che abbraccia le coppe vinte dal suo grande Milan.