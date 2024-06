Silvia Sardone ricoverata: l’eurodeputata leghista festeggia l’anniversario in ospedale

L’europarlamentare della Lega Silvia Sardone è ricoverata in ospedale per una brutta forma di polmonite. Una notizia rimbalzata nella serata di ieri, martedì 15 giugno, dopo il post Facebook di Samuele Piscina, collega leghista: “Forza amica mia, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio!”, il messaggio condiviso dal capogruppo del carroccio per l’area della città Metropolitana di Milano, accompagnato da una foto in cui abbraccia l’europarlamentare leghista appena rieletta.

Silvia Sardone festeggia l'anniversario dal lettino di ospedale

Una notizia che non aveva trovato conferme nè smentite fino alla mattinata di oggi, quando Sardone ha pubblicato una storia su Instagram. Il video di pochi secondi toglie da subito ogni dubbio: l’inquadratura dell’europarlamentare con tanto di accessi e bende non lascia dubbi sul suo ricovero. Poi il focus della storia si concentra sulla camera d’ospedale della leghista. Accanto al suo letto c’è il consigliere di regione Lombardia e marito Davide Caparini con un vaso di fiori e una tavola apparecchiata con tanto di candela. “Un anniversario speciale” la frase che accompagna il video scelta da Sardone che, evidentemente, dev’essere molto legata all’anniversario: anche sul profilo Facebook, infatti, è comparso uno scatto proprio risalente al matrimonio dei due.